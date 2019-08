Sluseprojekt modtager stor donation fra vækstpulje

Darum: Det vækker stor glæde i Darum, at SE Vækstpulje kan se potentialet i friluftsprojektet Sneum Sluse, og derfor har valgt at bidrage med 100.000 kr. til projektet.

- Vi synes selv, at det er et rigtigt god projekt, og vi har allerede modtaget mange roser for projektet. Blandt andet fra Teknik & Byggeudvalget og Økonomiudvalget i Esbjerg Kommune, hvor vi har fremlagt projektet for at orientere om hvad vi arbejder på. Og vi har fået rigtig fin respons, siger formand for Lokalrådet i Darum, Helle Ertmann, der også er en del af arbejdsgruppen bag det store projekt.

Lokalrådene for Sneum-Tjæreborg og Darum er gået sammen om virkeliggørelsen af et fælles friluftsprojekt, der skal synliggøre og udvide de natur- og kulturoplevelser som området ved Sneum Sluse som et yndet udflugtsmål byder på.

Arbejdsgruppen mener det er oplagt at udnytte stedets mange formidlingsaktiver ved blandt andet at fortælle digehistorien, oplyse om det exceptionelle fugleliv og give de besøgende et levende indtryk af slusens betydning for området.