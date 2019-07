Slott og de andre atletikstjerner er klar til DM i Esbjerg

- Men det er stadig interessant at se på, hvor dygtige de er. At se Janik Clausen der springer 2,28 i højdespring, når han selv kun er 1,78, det ser faktisk meget imponerende ud.

Kamp om pladserne

Selvom der måske ikke bliver den vildeste spænding i disciplinerne med de mest kendt atleter, så er der lagt op til stor konkurrence andre steder i programmet.

- Specielt i de discipliner, hvor der ikke er nogle stjerner med, der forventer vi nogle spændende konkurrencer, hvor der bliver tæt kamp om de første pladser som for eksempel sprintdisciplinerne, siger Søren Haahr Jensen.

Senest Esbjerg Atletik og Motion afholdt DM i atletik var i 1994 i anledningen af foreningen 75-års jubilæum. Nu er vi nået til 100-års jubilæet, og her ser stævnelederen især frem til at opleve de lokale atleter slå sig løs.

- Jeg glæder mig selvfølgelig til hammerkast, hvor vi har to rigtig dygtige lokale atleter i Brian Nielsen og Hans Barret. Det bliver rigtig spændende at se. Så er jeg selv personlig træner for Isabell Paprotny, der skal dyste i længdespring og trespring samt Ida Boel, der skal løbe 100 meter hæk, så dem ser jeg naturligvis frem til at se, siger Søren Haahr Jensen.

DM i atletik skydes i gang fredag aften klokken 19.00 med 10.000 meter på Esbjerg Atletikstadion. De resterende discipliner afholdes lørdag og søndag.