Slotsejer med fredet sø undrer sig over grøde-strid i Ribe

I 2013 fik slotsejer Svend Brodersen fra Gram Slot lov til i samarbejde med Haderslev Kommune og Naturstyrelsen at oprense Gram Slotssø. Derved ændrede han udseendet på en fredet, men tilgroet sø til et nyt og frodigt samlingssted for byens borgere, og Svend Brodersen forstår frustrationen hos ripenserne over Esbjerg Kommunes manglende oprensning af Mølledammen.

Ribe: 40.000 kubikmeter sand, grøde, siv og slam.

Så meget fjernede slotsejer Svend Brodersen fra den fredede Gram Slotssø i 2013, efter at han havde overtaget slottet i 2007, og Brodersen undrer sig derfor over grødeskærings-sagen i Ribe, hvor mølledammen i øjeblikket er en politisk slagmark.

Svend Brodersen vurderer, at inden Gram Slotssø blev renset i et fint samarbejde mellem Haderslev Kommune, Naturstyrelsen og Gram Slot, var det blot omkring 10-20 procent af søens oprindelige vandspejl, der var synligt.

- Den var ved at gro helt til. Der står i fredningsbestemmelserne fra 1938 for søen, at vi skal være med til at sikre, at vandspejlet står, som det stod dengang. Søen er fredet, fordi der er mange værdier forbundet med området, og det betyder, at vi skal holde naturen i skak. Det er ikke et spørgsmål om vi må. Det er noget vi skal. Natur er kultur, der skal bevares og her der tale om en kulturarv, vi skal passe på, siger Svend Brodersen, der godt kender til sagen fra Ribes Mølledam, der også er en del af Ribes Kulturarv.

- Det kommer jo an på, om man ser en værdi i et blankt vandspejl. Det kan være, Esbjerg Kommune ikke gør det, men her i Gram binder det byen sammen. Folk er vilde med det, og det er et samlingssted, fordi vandet har en dragende effekt. Jeg kan godt forstå Ribes borgere, hvis Mølledammen tidligere har været et flot samlingspunkt, og i dag mere ligner en sump, siger Svend Brodersen, der også har snæbel i området, hvilket dog ikke har været en hindring i oprensningen.