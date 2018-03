Slesvigske Musikkorps spiller i Ribe Domkirke

Ribe: Torsdag 5. april klokken 19.30 spiller Slesvigske Musikkorps i Ribe Domkirke.

Korpset er også kaldet SMUK, og det er et af Forsvarets tre fuldtids professionelle musikkorps.

Koncerten i domkirken er ifølge pressemeddelelsen kirkevenligt.

- Det er altid udfordrende at finde det repertoire, der passer allerbedst til en koncert, og vi gør os altid meget umage. Og til kirkekoncerterne bliver vi nødt til også at tage højde for akustikken. Det er ikke al musik, der passer til en kirke. Rytmisk musik kan eksempelvis blive så kraftigt på grund af akustikken, at det ikke er til at holde ud at høre på, forklarer Susanne Vibæk Svanekier, dirigent for orkestret, i pressemeddelelsen.

- Det bliver et meget varieret program med musik til både den smukke, bløde side, men også musik, der har en snert af jazz, forklarer hun videre om aftenens repertoire.

Billetter kan købes ved indgangen.

