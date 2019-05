Slagter Theilgaard får hjælp til at droppe papiret

Slagter Theilgaard A/S og deres mere end 80 medarbejdere gør klar til at udskifte papir med digitale processer.

Programmet, som blev søsat for knap et år siden, har været meget eftertragtet. Og nu er der med yderligere midler fra Erhvervsstyrelsen medfinansiering til specialiseret ekspertise til 50 nye syddanske små og mellemstore virksomheder (SMV'ere), heriblandt også en særlig indsats til dronevirksomheder.

Det sker i forbindelse med Slagter Theilgaards deltagelse i det populære program "Digital Omstilling - Strategi for Digitalisering", hvor virksomheder i Syddanmark kan opnå en medfinansiering på mere end 100.000 kroner og få tilknyttet en ekspert til at udarbejde en strategi for deres digitalisering.

Programmet "Digital Omstilling - Strategi for Digitalisering" er en finansieringsmulighed for virksomheder i Syddanmark, som har behov for assistance til at få lavet en digital strategi. Virksomhederne kan opnå en medfinansiering på op til 110.000 kroner, som blandt andet går til tilknytning af en privat rådgiver, der i samspil med virksomheden udarbejder en strategi for e-baseret markedsføring, en intelligent produktionsstrategi eller en anden relevant strategi for digitalisering.

Ansatte beroliget

Hos Slagter Theilgaard, som foruden Esbjerg også driver afdelinger i blandt andet Odense og Aarhus, glæder man sig over, at det er lykkedes at få medfinansiering og en af de første pladser på programmet.

- Vi er over de sidste 10-15 år vokset markant - også i medarbejderantal. Vores arbejdsprocesser har været manuelle, og det meste er kørt med papir og gule post-its. I vores verden har vi ikke været vant til at benytte it i stor stil, men vi kan se, at vi kan styrke vores arbejdsprocesser væsentligt ved at kigge på, hvor vi kan automatisere og digitalisere, siger Søren Theilgaard, der er tredje generation i virksomheden i en pressemeddelelse.

Han kom ind i familieforetagendet for godt et år siden, hvor han sagde farvel til sit arbejde som advokatfuldmægtig. Et spring fra en branche, hvor digitalisering ikke er fremmed. Derfor var han også spændt på, hvordan Slagter Theilgaards medarbejdere ville tage imod det digitale fremstød.

- Min bekymring var, at de ville stejle og blive bekymrede, men det har bestemt ikke været tilfældet. Tværtimod synes de, at det er rigtig spændende, siger Søren Theilgaard, der også har beroliget de ansatte:

- Vi gør ikke det her for at spare medarbejdere, men udelukkende for at effektivisere vores processer og gøre tingene smartere, så vi kan blive ved med at følge med vores vækst.