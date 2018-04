Slagsmål på forsorgshjem

Esbjerg: Politiet måtte en tur forbi forsorgshjemmet i Exnersgade mandag aften klokken 19.20.

Her var to personer røget i totterne på hinanden, og det endte med, at en mand på 35 år blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen for at have slået en 25-årig mand. /jeo