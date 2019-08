Bramming: En 30-årig mand fra Bramming blev sigtet for at have været i slagsmål med sin bror. Slåskampen fandt sted på Plantage Allé klokken 23.05 fredag nat. Slagsbroderen blev taget med på stationen, hvor han blev lukket ud af detentionen lørdag morgen, oplyser Claus Skovgaard, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.