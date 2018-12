Sky Esbjerg-familie lægger nye millioner til formuen på mere end en halv mia.

Familien Villemoes, der ejer ejendomme for knap 900 millioner kroner, lukker året med et regnskabsresultat på næsten plus 50 millioner kroner efter skat, hvilket bringer formuen op på 574 millioner kroner.

Esbjerg: Direktør Peter Villemoes og hans tvillingesønner Christian og Frederik Villemoes går yderst stille med dørene i offentligheden, men familien fortsætter i det stille med at skovle penge i deres holdingselskab, og dermed kan familien nu lægge endnu et indbringende år bag sig.

Årets ordinære resultat i årsrapporten for Villemoes Holding ApS blev således et overskud før skat på 60.294.802 kroner mod et overskud på 57.635.395 kroner for regnskabsåret 2016/17, mens resultatet efter skat endte med et overskud på 47.011.174 kroner mod et overskud på 44.838.840 kroner året før.

Det bringer familiens formue op på 574 millioner kroner.

Familien kommenterer sædvanen tro ikke selskabets regnskab, men det fremgår, at man anser resultatet som tilfredsstillende, ligesom man for indeværende regnskabsår forventer et resultat på samme niveau.

En stor del af Villemoes-familiens formue er bundet op i ejendomme, som familien ifølge regnskabet ejer for 860 millioner kroner af. Gælden i familiens selskab er på lidt over 300 millioner kroner.