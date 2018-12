Esbjerg: Da politiet kørte efter en sort BMW i Stormgade ved Grådybet onsdag aften ved 22.25-tiden, blev der smidt en genstand ud af bilens rude. Det viste sig at være en pølsemandspose med cirka to gram skunk. En 29-årig mand fra Esbjerg blev derefter sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

En dør er sparket op på anden sal i en bygning i Kongensgade i perioden 12.12 til 15.12. Beboeren var ikke hjemme, så det vides ikke, om der er stjålet noget.

Formentlig med en hammer har ukendte slået fem tennisbolde store huller i forruden på en hvid Ford Ka, der holdt parkeret ved Erhvervsakadami Sydvest på Spangsbjerg Kirkevej. Det er sket onsdag fra kl. 8 til kl. 18. Politiet vil gerne have oplysninger fra eventuelle vidner på telefon 114.

En stjålet motorcykel af mærket PGO T-Rex er onsdag aften fundet opbrudt på Stengårdsvej. Ved motorcyklen lå en skruetrækker, der formentlig har været brugt til opbrydning af tændingslåsen.

På Egelunden blev en 41-årig esbjergensisk mand stoppet på motorcykel onsdag kl.. 20.45 uden kørekort. Det koster en bøde.

I Nørregade er der fra tirsdag til onsdag begået hærværk mod en Kia Rio personbil. Ukendte har trukket en nøglelignende genstand fra bagruden til førerdøren. /STOK