Skulderklap: En dedikeret fodboldmand i Bramming blev hædret

37-årige Jacob Hollænder er med over alt i Bramming Boldklub. Som U8-træner, som sportchef, som old boys spiller og som substitut, når første-, andet- eller tredjeholdet lige har brug for assistance. Torsdag aften blev han hædret af børn og forældre på U8-holdet, da han fik månedens skulderklap af Sydbank og JydskeVestkysten.

Torsdag aften var Jacob Hollænder godt i gang med træningen af klubbens U8-drenge, da han blev overrasket af filialchef Søren Nielsen fra Sydbank i Bramming, som for en kort stund entrede banen for lige at hylde Jacob Hollænder for hans store arbejde for Bramming Boldklub.

BRAMMING: I Bramming Boldklub går de aldrig forgæves til Jacob Hollænder. Han er altid parat til at give nogle hjælpende hænder med, og det er han både, når det er ungdoms- og seniorafdelingen, som har brug for assistance.

Sydbank i Bramming og JydskeVestkysten uddeler i 2019 månedens skulderklap seks gange i løbet af året. Månedens skulderklap gives til enkeltpersoner eller grupper af personer, som yder et stort frivilligt arbejde. Det kan være arbejde i foreningsregi eller frivilligt arbejde i mange andre sammenhænge. Månedens skulderklap gives i 2019 til personer, som er bosiddende eller har deres virke i den gamle Bramming Kommune. Alle kan komme med forslag til kandidater til månedens skulderklap. Send dit forslag til- mærket månedens skulderklap.

En stor glæde

Jacob Hollænder var glad og overrasket over hæderen. Og for ham er det at træne U8-børnene også en kæmpe glæde.

- Du får selv så meget igen af de her børn. Du kan kun være i godt humør, når du træner sådan en flok, siger han og understreger, at det for ham er vigtigt at give Bramming Boldklub en masse tilbage, fordi han selv har fået store oplevelser med klubben i kraft af de frivillige trænere og ledere, som i hans barndom og ungdom trak et stort læs i klubben.

Udover at træne U8-drengene, hvor hans egen søn Sofus spiller, tirsdag og torsdag hjælper han også med om mandagen som assistenttræner for U6-holdet, hvor sønnen Buster spiller. Om onsdagen spiller Jacob Hollænder old boys fodbold, og så hjælper han i weekenderne enten klubbens første-, andet- eller tredjehold, når de lige står og mangler en spiller. Og så er Jacob Hollænder også formand for klubbens drengeafdeling og sportchef i seniorafdelingen. I hans egen aktive karriere har han både været forbi Kolding FC og Varde i 2. division, og hos sidstnævnte oplevede han også én af karrierens højdepunkter, da han i sin tid var med til at slå Brøndby IF's superligahold ud af pokalturneringen.