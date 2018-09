Skuffelse i Esbjerg Idrætsråd

Formanden for Esbjerg Idrætsråd, Villy Grøn, er på idrætsforeningernes vegne ked af, at det kun bliver en halv løsning, som politikerne kommer med på gebyrområdet. Det skaber utryghed i foreningerne, mener han.

Esbjerg Kommune: Det er med blandede følelser, at formanden for Esbjerg Idrætsråd, Villy Grøn, kan konstatere, at politikerne ikke når i mål med den lovede nye model for foreningernes betaling af husleje i kommunale bygninger.

- Det er skuffende, at tiden er gået, uden at der er sket ret meget, og at den eneste besked vi får, er, at det kan man ikke nå. Men vi er nødt til at se fremad og glæde os over, at der fra årsskiftet trods alt kommer en opblødning af gebyrerne som lovet, siger Villy Grøn.

Hans gæt er, at politikerne i Kultur & Fritidsudvalget i første omgang vælger at bruge de afsatte to millioner kroner til sænke foreningernes egenbetaling over en bred kam.

- Jeg kan næsten ikke forestille mig andet, for i modsat fald har man jo været inde og kigge på alternativer til den nuværende model, og det er jo netop det, vi får at vide, at man ikke har haft tid til at nå i mål med, siger Villy Grøn.