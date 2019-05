Skuespiller fra Esbjergrevyen har fået brystkræft - stuepige fra Badehotellet træder til

Esbjerg: Esbjerg Revyens kvindelige medlem Anne Karin Broberg må desværre melde fra til revyen i år. Anne Karin Broberg skal igennem et længere behandlingsforløb for brystcancer og er i samråd med sin læge nået frem til, at et tidskrævende og koncentreret revyforløb ikke er forenelig med den behandlingsplan, der er lagt.

- Vi er rigtig kede af, at Anne Karin ikke kan være med, men det vigtigste er selvfølgelig, at hun passer på sig selv. Vi har fuld forståelse for og bakker 100 procent op om hendes beslutning, siger Hanne Bjørnskov fra Esbjerg Revyen.