Skudoffer sigtet: Kørte rundt med økse, totenschläger og pebersprays

Lørdag klokken lidt over 11 om formiddagen blev manden passet op af en politipatrulje, mens han kom kørende i Storegade i Esbjerg, og han holdt ind på parkeringspladsen ved Netto. Da politiet kom hen til bilen, havde manden sat sig over på passagersædet, og i bunden af bilen, mellem benene, havde han en økse.

Denne gang var det den 28-årige mand fra Varde, som fredag aften blev opsøgt og beskudt i en frisørsalon i Esbjerg, der måtte for en dommer. Grundlovsforhøret endte med, at han blev varetægtsfængslet i 15 dage, sigtet for overtrædelsen af knivloven.

ESBJERG: Bandekonflikten mellem to grupperinger i Esbjerg var for anden dag i streg temaet ved et grundlovsforhør søndag.

Skal jeg gemme mig resten af mit liv? Ja, jeg er bange. Jeg blev skudt på i fredags. Men at jeg har sådan en vest på betyder ikke, at jeg er en del af den gruppe. Det er det mindste, jeg kan gøre for at passe på mig selv.

Bandekonflikt

Under grundlovsforhøret nægtede den 28-årige mand sig skyldig under henvisning til, at han ikke anede, at de forskellige våben lå i bilen, som han netop havde lånt af en udenbys ven. Kun vedkendte han sig den skudsikre vest, som han forklarede med, at han jo var bange og nødt til at beskytte sig selv oven på forsøget på beskydning fredag i frisørsalonen.

- Det er politiets opfattelse, at du tilhører Kvaglund-grupperingen i den aktuelle konflikt. Har du kontakt til mennesker i Kvaglund? lød det fra senioranklager Lars Vierick under afhøringen.

Det nægtede den 28-årige. Han forklarede, at han blot er venner med nogle af de personer, som er med i grupperingerne.

- Det er mine venner. Ikke kun i Kvaglund, jeg har også venner på Stengårdsvej. Min mor bor der. Men jeg er flyttet væk fra konflikterne i Esbjerg. Jeg bor i Varde nu. Jeg prøver at komme væk fra alt det her. Jeg har en datter på otte år, så jeg har ikke tid til det og kan ikke være bekendt at rende rundt og lave det, de laver. Jeg vil hellere bare trække mig tilbage og holde mig væk, sagde manden i retten.