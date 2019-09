Esbjerg: Syd- og Sønderjyllands Politi rykkede søndag aften massivt ud til Exnersgade, hvorfra det blev rapporteret, at der var blevet affyret to skud.

Politiet troppede op med betjente i skudsikre veste og hundepatruljer, og et område i Exnersgade blev afspærret, mens sagen blev undersøgt.

Der herskede nogen forvirring på stedet, og der blev talt om løse skud.

Politihunde snusede sig også ganske rigtigt frem til to hylstre fra patroner med løse skud, men der blev ikke fundet hverken våben eller gerningsmænd til skuddene.

Ingen personer var kommet noget til.

- Der blev på et tidspunkt anholdt to personer, men det viste sig, at de ikke havde noget med sagen at gøre alligevel, så de blev løsladt igen, oplyser Per Bech fra lokalpolitiet i Esbjerg.

Der er således ikke sigtet nogen personer i sagen, men politiet vil meget gerne høre fra eventuelle vidner eller personer, der kan have oplysninger i skyderiet.