Skruen strammes: Flere ældre om færre timers hjemmehjælp

Over en periode på ti år er antallet af ældre borgere, der modtager hjemmehjælp, styrtdykket. Det er sket på trods af, at der i samme periode er blevet næsten en tredjedel flere borgere over 65 år.

Det ugentlige antal visiterede timer til kommunal hjemmehjælp til borgere over 65 år i eget hjem i Esbjerg Kommune er faldet fra 11.860 timer i 2008 til 10.418 i 2018 - et fald på 12 procent.

Esbjerg Kommune følger udviklingen på landsplan ganske godt. I 2008 var der 3.310 personer over 65 år, der var visiteret til hjemmehjælp i Esbjerg Kommune, mens tallet i 2018 var faldet til 2.551 - et fald på 23 procent.

Esbjerg Kommune: Der skal en hel del mere til for at blive visiteret til kommunal hjemmehjælp i dag sammenlignet med for ti år siden.

Ældre Sagen har lavet en opgørelse og over udviklingen i den visiterede kommunale hjemmehjælp over hele landet fra 2008 til 2018. Den viser, at der på landsplan på 10 år har været et fald i antallet af hjemmehjælpstimer på 7,5 millioner timer om året - svarende til et fald på 25,8 procent, selv om antallet af personer over 65 år er steget med 31 procent. Der er i perioden sket et fald i antallet af hjemmehjælpsmodtagere på 32.106 - et fald på 21 procent. I 2008 modtog hver femte hjemmeboende person over 65 år hjemmehjælp, i 20018 var det cirka hver tiende.

Økonomiske rammer

Olfert Krog (DF), der er formand for Sundheds- & Omsorgsudvalget i Esbjerg Kommune, er en smule overrasket over tallene.

- Jeg var ikke bekendt med de eksakte tal, før jeg så opgørelsen her, men der har været løbende nedskæringer på hjemmeplejen hen over årene, det kan vi ikke benægte, og specielt i 2016 kom der en større besparelse. Vi er bundet af de økonomiske rammer og gør det så godt, vi overhovedet kan, inden for netop de rammer. Var der penge nok at gøre med, så var der jo sådan set ingen grund til at have politikere til at sidde og træffe beslutninger, siger Olfert Krog.

Udover den pressede kommunale økonomi mener udvalgsformanden også, at der er andre faktorer, der spiller ind i udviklingen.

- Der foregår hele tiden en teknologisk udvikling, hvor nye hjælpemidler bliver tilgængelige. Det gør, at flere ældre i dag er selvhjulpne og også kan blive længere i eget hjem. Vi oplever det, vi kalder en sund aldring, og rehabiliteringen er blevet langt bedre og mere udbredt, så borgerne er bedre rustet til at klare sig selv derhjemme efter for eksempel et fald, siger Olfert Krog.