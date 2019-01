Gruppen, der på femte år kæmper for at få genåbnet passagersejladsen mellem Esbjerg og Harwich, har bedt adskillige britiske og danske politikere, herunder statsministeren, om hjælp og støtte.

Bag sig har Hasse M. Pedersen i gruppen 2.000 medlemmer og ikke færre end cirka 11.000 underskrifter fra fortrinsvis danskere og briter, som altså nu beder de forskellige politikere om hjælp og støtte. Fælles for alle sammen er, at de savner muligheden for at kunne rejse med bil mellem Danmark og Storbritannien.

Esbjerg: Selvom det er mere fire år siden, at den legendariske Englandsbåd sejlede sin sidste tur mellem Esbjerg og Harwich, forsøger dedikerede kræfter fortsat at få rederiet DFDS til at genoplive den 139-årige gamle passagerrute.

Mindre belastende

- Vores gruppe har kontaktet stort set alle rederier omkring Nordsøen, og svarene fra disse rederier har på misforstået vis oftest drejet sig om økonomiske betænkeligheder på grund af de nu så billige flyrejser - noget som blandt andet førte til lukningen af ruten. De fleste kan ikke fordrage dette billige alternativ, skriver Hasse M. Pedersen blandt andet.

Han mener desuden, at turismen mellem Storbritannien og Danmark og de øvrige nordiske lande har lidt et stort tab, ligesom han peger på, at der er en unødig miljømæssig belastning, fordi bilrejsen nu går via Den Engelske Kanal.

- Vi spekulerer på, om der er politisk vilje til at hjælpe en genåbning af en sådan rute på vej for ad den vej at nedbringe de nuværende så store og unødvendige udledninger. Brexit - uanset hvilken form, det så bliver - vil uden tvivl bringe flere og større miljømæssige, infrastrukturelle og unødvendige problemer med sig, og måske vil en flytning at denne trafik fra land til hav have en større betydning. Afhængig af det Brexit, som kommer, vil toldfrit salg jo også blive en faktor af en vis betydning, skriver han og fortsætter:

- En genåbning af Esbjerg-Harwich-ruten vil uden tvivl lette den nu så meget større kommende trafik-og miljøbelastning på langt sigt. Det ville på sigt hjælpe meget med de kommende problemer, som Brexit repræsenterer på godt og ondt.

Lennart Damsbo-Andersen (S), formanden for Folketingets transportudvalg, har kvitteret for henvendelsen og på vegne af udvalget bedt transportminister Ole Birk Olesen (LA) om at bevare muligheder for at genåbne færgeruten Esbjerg-Harwich med de dertil knyttede trafikale og miljømæssige fordele.