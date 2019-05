- Sidst jeg tjekkede var der omkring ti billetter tilbage, jeg må indrømme, at jeg lige nu og her ikke ved, om de er blevet solgt, sagde Bo Sejer kort før festivalens åbning fredag eftermiddag.

For et par måneder siden var hovedmanden bag festivalen Bo Sejer overbevist om, at de 150 billetter ville være solgt inden festivalen, men han kan komme til at måtte æde sine ord.

Den anden udgave af Esbjerg Fuzztival er nemlig i gang, og efter det første år som gratisarrangement i Esbjerg Bypark er festivalen nu rykket ind på Huset Esbjerg ved Hovedbiblioteket og er samtidig blevet til en festival over to dage.

Esbjerg: Midtbyen begyndte fredag eftermiddag at genlyde af skramlet rock og forvrængede elektriske guitarer, og larmen lægger sig først igen lørdag aften.

Lørdagens program ved Esbjerg Fuzztival på huset byder på Stone Cadaver, Saint Karloff, Organik, High Reeper, Center of the Earth, The Machine, Mythic Sunship og Thunderwhip.Dørene åbner klokken 13.00, og der er to gratis koncerter i teltet på forpladsen, mens resten foregår på scenen på førstesalen i Huset.

Mandsdomineret

- Vi må erkende, at det har været vanskeligt at få solgt billetter her til sidst. Det er en nichegenre, hvor bands, fans og spillesteder er centreret i nogle få epicentre. I Danmark er det København og til dels Århus, men Esbjerg er der bare ikke helt endnu, supplerer Thomas Sørensen, der også er en af arrangørerne.

Som eksempel nævner han Esbjerg Fuzztivals hovednavn, The Machine fra Holland, som spiller lørdag

- Bandet er kæmpestort indenfor genren, men The Machine har faktisk aldrig tidligere spillet i Danmark, siger Thomas Sørensen.

Han har været inde og kigge på alders- og kønsfordelingen af billetkøberne og kan konstatere en tung overvægt af mænd.

- Halvdelen er mænd mellem 24 og 35 år, og ud af resten er de fleste også mænd. Det er en mandsdomineret genre, men vi har dog bandet Blackwater Holylight, der et rent pigeband, og bandet Electric Citizen har en kvindelig forsanger. Vi er begyndt at tænke lidt på at gøre festivalen lidt mere kvindevenlig næste år, siger Thomas Sørensen.

Bo Sejer opfordrer esbjergenserne til at kigge forbi Huset i Finsensgade - om ikke andet for at få stillet nysgerrigheden på musikgenren og tørsten med en fadøl i teltet på forpladsen, hvor der er gratis musik.