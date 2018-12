Hvis børn fra Hjerting, midtbyen og Stengårdsvej hver dag kører ud og bliver blandet i skoven, behøver man måske ikke rive daginstitutioner med mange tosporgede børn ned. For så møder de jo andre typer børn. Sådan lød en af de idéer, Esbjerg Kommune torsdag forsøgte at sælge til regeringens ghetttorepræsentanter.

ESBJERG: "Se den her flotte bygning, Krydset. Den har vi bygget for at gøre det ekstra attraktivt at bo herude, og give borgerne et naturligt mødested og god hjælp til alt det praktiske i det danske samfund.

Og se de her bygninger, der netop er færdigrenoveret på Stengårdsvej. De er enormt lækre og rummelige og ført helt up to date, og der går elevator op, så de er gode for også handicappede og ældre.

Se alle mange projekter, vi har i gang for at få folk i job og for at give et boost til integationen. Se vores flotte tal for trivslen på skolen. Se vores dygtige tosprogede piger, som klarer sig så godt i uddannelsessystemet. Se hvor tæt vi ligger på byen. Se den topmoderne børnehave. Se den byplanudvikling, vi er i gang med".

Ordene faldt sikkert ikke helt sådan, men ovenstående var i store træk essensen af det møde, der torsdag fandt sted mellem Esbjerg Kommune og tre ghettorepræsentanter fra regeringen. De er taget på en rundtur til de større danske byer med boligområder, der falder ind under kriterierne for at være en ghetto, og i Esbjerg Kommune var man oppe på tæerne for at påvirke repræsentanterne til at få et positivt syn på Stengårdsvej-området, som kvalificerer til at være en hård ghetto.

- Jeg tror, de fik et billede af, at det er en meget forskellig problemstilling, vi har i Esbjerg kontra i områder som Vollsmose og Gellerupparken, og hvor de ellers har været på besøg. Vi har også nogle helt unikke muligheder herude, fordi der grænser uddannelsesinstitutioner op til Stengårdsvej, og vi kan let sørge for, at det bliver en del af byen og ikke et isoleret område, som man måske har i Vollsmose og andre steder, sagde borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) efter mødet.