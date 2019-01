Skolers spare-opgave rammer borgere i fleksjob

Skolelederne i Esbjerg Kommunes folkeskole er i fuld gang med at finde de besparelser, de er blevet pålagt ved efterårets budgetforlig. Det har blandt andet betydet afskedigelse af medarbejdere i fleksjob flere steder.

Esbjerg Kommune: Der bliver skåret ind til knoglen på Esbjerg Kommunes folkeskoler som led i de rammebesparelser, der blev vedtaget af samtlige byrådspartier ved efterårets budgetforlig, og det rammer nu et endnu ukendt antal fleksjobbere - borgere med nedsat arbejdsevne - der er ansat på flere skoler. Ifølge JydskeVestkystens oplysninger er der foreløbig varslet afskedigelse af mindst tre fleksjobbere. I et samlet, økonomisk billede er et farvel til fleksjobbere i en kommunal folkeskole dog ikke noget, der giver en egentlig offentlig besparelse, for når en fleksjobber bliver ledig, overgår udgiften bare til en anden offentlig kasse. Direktør for Børn & Kultur, Jørn Henriksen, understreger, at de pågældende medarbejdere ikke bliver opsagt, fordi de er ansat som fleksjobbere, men alene fordi de varetager funktioner, som ligger uden for skolernes primære kerneopgaver - undervisning af børn og unge. - Derfor er det en konsekvens af effektiviseringer og ikke af den ansættelsesform, fleksjobberne har. Der er ingen af de funktioner, som de pågældende har udført, der berører det politisk vedtagne serviceniveau, og skolelederne har jo hver især fået i opdrag at finde et antal kroner, der vel at mærke ikke berører skolernes kerneopgaver såsom undervisning og pasning, siger Jørn Henriksen.

Offentlige kasser Ifølge direktøren for Borger & Arbejdsmarked, Lise Plougmann Willer, er cirka 1.250 borgere i Esbjerg Kommune i fleksjob i både privat og offentligt ansættelse.

En arbejdsgiver, der ansætter en fleksjobber i eksempelvis otte timer om ugen, betaler kun for det antal timer, vedkommende arbejder. Resten op til de 37 timer betales af kommunen, der får en vis procentdel refunderet af staten.

Afskedigelse af fleksjobbere betyder, at skolerne nok reducerer deres egne lønudgifter, men udgiften flytter reelt blot over til en anden, offentlig kasse.

Forligsteksten Når Jørn Henriksen gør opmærksom på det politisk vedtagne serviceniveau, er det i virkeligheden en direkte henvisning til teksten i det indgåede budgetforlig. I aftalen mellem byrådets politiske partier, hvor man vedtog at overlade det til embedsværket at finde de omkring 310 millioner kroner, der skal spares på den samlede kommunale drift over de kommende fire år, blev det nemlig også understreget, at alle besparelser - eller "effektiviseringer", som politikerne hellere vil kalde det - kun skal godkendes i det politiske system, hvis besparelserne forringer det niveau for service, politikerne har vedtaget, at kommunen skal opretholde over for borgerne. Børn & Kulturs samlede sparekrav er 20 millioner kroner i indeværende år stigende til 40 millioner kroner næste år, og de enkelte områder har fået pålagt at finde en forholdsmæssig andel hver især. Eksempelvis skal skoledistrikt Bohr finde 1,4 millioner kroner i det lokale budget.

Madbod og pc-reparation De afskedigede fleksjobbere har eksempelvis været tilknyttet skolernes madboder eller beskæftiget med at reparere computere og hjælpe til på skolebibliotekerne. - I forhold til eksempelvis reparation af computere, betyder prisudviklingen inden for området, at det simpelthen er billigere at udskifte computerne end at reparere på dem med indkøbte reservedele, og det er derfor en effektivisering, der ikke berører serviceniveauet. I forhold til madboder, er der eksempelvis en af skolerne, der årligt har et underskud på 300.000 kroner på sådan en bod og har valgt at lukke den for at finde den pålagte besparelse, forklarer Jørn Henriksen. Han tilføjer, at det er forskelligt, hvordan skolerne har grebet spareopgaven an - der vil således stadig være fleksjobbere eller andre med løntilskud på folkeskolerne generelt.