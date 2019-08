Skolerne var i fokus på strategimøde om Brammings fremtid

Et af forslagene på borgermødet mandag aften gik på at åbne det fjerde ben i rundkørslen ved Vardevej/hovedvej A11, hvor der idag kun er en dobbeltrettet cykelsti. Dette vil forbedre trafikafviklingen, mente en mødedeltager. Foto: Kirsten Enevoldsen

Borgermøde i Bramming viste tilfredshed med langsigtede forslag for strategiplan for Bramming, men igen og igen lød det på aftenen, at forholdene for byens skoler skal ind i planen.

BRAMMING: Omkring 100 Bramming borgere mødte frem, da der mandag aften var borgermøde omkring den strategiplan og den vision, Bramming skal udbygges og udvikles efter de næste 30-40 år. Det var kommunens formand for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini(S), der bød velkommen og takkede for det store fremmøde, og selv om der var en lang række hovedpunkter på dagsorden som blandt boligudvikling i Østbyen og Midtbyen, udvikling inden for handelslivet og de tomme vinduer i Nørregade og Storegade, trafikforhold, infrastruktur og fremtiden for egnsmuseet skulpturparken, så var det et helt andet emne, der for alvor fik de fremmødte til at møde op. Og det et emne, der ikke har været en del af selve strategiplanen. - Vi har to folkeskoler i dårlig forfatning. Bakkevejens er 125 år gammel. Her går mine børn i dag - i lokaler, der ser ud som dengang jeg selv gik der, lød en af kommentarerne, og dermed var der lagt op til debat om byens to skolder for fuld udblæsning.

Højhus I flere tidligere møder i Bramming har det været diskuteret, at bymidten ikke er fulgt med byens vokseværk, og at man derfor bør kunne bygge tættere og højere i bymidten. Måske endda bygge et højhus i op til seks etager, der kan markere byens centrum og blive Brammings nye vartegn.

Et forslag har også været at rejse et seks-etagers højhus med butikker i stueplan i det centrale Bramming, hvor der idag er OK-tank og vaskehal. Foto: Kirsten Enevoldsen

Ekstremt vigtige - Vi kan godt undlade at planlægge nyt boligbyggeri. Ingen børnefamilier vil da flytte hertil, når de ser vores skoler, lød en anden kommentar, mens det fra flere sider lød, at skoleområdet skal ind i planen, fordi Bramming er en bosætningsby, og ambitionsniveauet for skolerne er for lavt, Planchef Peter Bagge fra Esbjerg Kommune præciserede her, at skolerne ikke er indeholdt i kommissoriet for strategiplanen. På sigt skal der udarbejdes en masterplan for fremtidens skole i Bramming, og lokalrådsformand Jørgen Holberg oplyste, at man herfra har anmodet om en snarlig gennemarbejdet plan for hele området omkring skolerne, idrætsmiljøet, fritidscentret, Solgården, Jensens Planteskole og stadion. Erhvervschef i Esbjerg Erhvervsudvikling, Karsten Rieder, medgav, at ordentlige skoleforhold er ekstremt vigtigt for en by, og en borger mente man skulle rette henvendelse til kommunen, fordi skolerne ikke var med i planerne. - Så nu går vi alle hjem og skriver til kommunen, at skolernes bygningsmæssige kvalitet er for ringe, og det er næppe attraktivt for unge familier at flytte til Bramming, så længe der ikke er nogle planer for forbedring her.

Tømmerby Men der også mange andre forslag fra Brammings borgere mandag aften. En mødedeltager opfordrede til at se på de farlige trafikforhold på Brammingborg-vejstykket fra Tværsigvej til Kirkebrovej. En anden ville have det sidste ben i rundkørslen ved Vardevej lukket op ud mod Tømmerby, fordi det også vil medføre færre tunge maskiner gennem Storegade, som jo er trafikbelastet. Blandt andet blev det foreslået at forsøge at få forretningerne i Storegade over i Nørregade, så handelslivet er koncentreret her, ligesom Birthe Hoffmann fra Byhistorisk Arkiv advarede mod seks etagers-byggeri, der tidligere har været foreslået, fordi Bramming skal bevare identiteten som stationsby. Også konsulent Kristian Brandsager fra Ålborg var en del af aftenen, inden Karen Sandrini rundede aftenen af. Planen er nu i høring frem til 13. september. Herefter gennemskrives den nok engang og går så til politisk behandling i udvalg og byråd med det erklærede mål, at planen er klar til årsskiftet.