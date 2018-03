Skolerne i Esbjerg bliver ikke ramt af strejke, men det gør deres IT-systemer

IT-nedlukning

I forbindelse med de nuværende overenskomstforhandlinger (OK18) er Undervisningsministeriet omfattet af en eventuel strejke fra den 4. april 2018. Styrelsen for It og Læring (STIL) under Undervisningsministeriet driver en lang række it-systemer i undervisningssektoren, blandt andet UNI-Login, Optagelse.dk, UG.dk samt test- og prøvesystemer. De vil være ramt ligesom Statens IT, der står for serverdriften af Undervisningsministeriets it-systemer. Når de begge ikke kan gennemføre løbende kontroller, er STIL derfor nødsaget til at lukke alle it-systemerne ned under en konflikt.Hvis strejken bliver en realitet, vil STIL begynde en kontrolleret nedlukning fra den 3. april.