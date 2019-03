Skolepige vil stoppe kammerat: Han delte dødsvideo til klassekammerater

15-årig elev viste dødsvideo til klassekammerater og delte videoen til de 24 elevers Messengergruppe. 15-årig skolepige vil have skolen og politiet til at stoppe den unge mand, der åbenlyst "synes, det er sjovt at se på, at et menneske bliver slået ihjel".

Esbjerg: En 15-årig skolepige fra Esbjerg har set dødsvideoen, som er delt til de ældste elever på flere af byens skoler. - Jeg fik en mobiltelefon stukket op i hovedet af en klassekammerat med ordene: "Se pigen bliver halshugget". Og så grinede han. I første omgang troede den 15-årige pige, at der var tale om en fake-video. Men kort efter gik det op for hende, at hun kiggede på en virkelig halshugning af en ung kvinde. - Det var chokerende at se, og jeg så heldigvis kun brudstykker af videoen. Jeg vidste ikke, hvad det var, han ville vise mig, siger den unge pige, der går i 9. klasse på Rørkjærskolen. Også på en af Esbjergs største skoler, Vitaskolen Bohr (Vestervangsskolen), er videoen blevet delt og set af de ældste elever. Videoen var slet ikke rar at se på. Først vidste jeg ikke, hvad det var jeg så, men det var folk, der blev dræbt. Det er af bekymring, at jeg fortæller om min oplevelse. Jeg har meldt ham, og han skal stoppes. Han har en meget voldelig attitude, siger pigen fra Rørkjærskolen, tydeligt berørt af at snakke om videoen og den unge mand, der åbenlyst "synes, det er sjovt at se på, at et menneske bliver slået ihjel".

Det var chokerende at se, og jeg så heldigvis kun brudstykker af videoen. Jeg vidste ikke, hvad det var, han ville vise mig. 15-årig pige fra 9. klasse på Rørkjærskolen

15-årig dreng har delt videoen På Rørkjærskolen har en 15-årig dreng delt videoen til de 24 elever i hans klasse i en Messenger-gruppe. Ligesom han har vist og delt videoen til elever i parallelklasserne. Pigen er overbevist om, at alle i hendes klasse har set videoen - eller dele af den. Hun har ikke selv delt videoen, og hun mener heller ikke andre i hendes klasse har delt den. - Men jeg ved, at der er andre elever i parallelklasserne, der har delt videoen, fortæller hun videre. Pigen har fortalt ledelsen på Rørkjærskolen, hvem der har delt videoen til klassens Messengergruppe. - Ledelsen sagde, at man ville tage fat i ham, fortæller hun, men mener ikke, at det er nok. - Han skal stoppes nu. Han har før delt voldsomme videoer, som vi har set. Pigens far har, ifølge datterens oplysninger, meldt personen til politiet.

Har meldt sig ud af gruppen Indtil i går var hun ikke klar over, at det var ulovligt at dele videoen, og hun har meldt sig ud af sin klasses Messengergruppe. JydskeVestkysten/JV.DK har valgt at lade den 15-årige pige være anonym. Hendes identitet er kendt af redaktionen. Selve delingen af videoen skete for to måneder siden, men først i går, da Rørkjærskolens ledelse hørte om sagen, og afdelingslederen var rundt i de ældste klasser, gik det op for en stor del af eleverne, at det var ulovligt. Der er otte klasser med over 100 elever i udskolingen på Rørkjærskolen.

Dårlig mavefornemmelse Mathias Christiansen fra Esbjerg har reageret på en opfordring fra JV.DK til unge, der har set eller været i kontakt med dødsvideoen om at henvende sig. Han har set hele videoen på en lukket Facebook-gruppe med 90 medlemmer. I gruppen Danish Wikings lå videoen tilgængelig for medlemmerne for nogle måneder siden. Men den blev fjernet, da delingen af den viste sig at være ulovlig, fortæller Mathias Christiansen. - Jeg så videoen for at se, hvordan terror foregår i den virkelige verden. Jeg så alle cirka 30 minutter, men havde en utrolig dårlig mavefornemmelse, mens jeg så likvideringen, fortsætter han. Mathias Christiansen har ikke delt videoen eller linket til andre.