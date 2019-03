En elev på Egebæk-Hviding Skole Vadehav blev for nogle uger siden slået og sparket af to-tre større drenge. Overfaldet blev filmet af en anden elev som dokumentation for at få de voksne til at gribe ind, fortæller en kilde med nært kendskab til skolen. Pædagogisk leder på skolen kender godt til videoen, men siger, at sagen er klaret internt mellem forældrene til de pågældende elever.