Ikke alle børn får morgenmad, inden de sendes i skole. Det har Kvaglundskolen taget hånd om, så nu er der morgenmadscafé hver morgen fra klokken 7.30 til 7.50. Og det er gratis for både skolen og børnene. Maden er nemlig overskudsvarer fra Fødevarebanken.

Nogle af børnene har forældre, der skal meget tidligt op og på arbejde, så det er svært at nå det med morgenmaden. Andre kommer fra hjem, hvor det kniber med overskuddet til altid at holde køleskabet fyldt. Eller også er maden der, men ikke lige tiden eller kræfterne til at skabe en hyggelig morgenstund for børnene.

- Jeg har fået fjernet en tand i går, så det gør ondt, og så er det godt med yoghurt, fortæller Mercedes Nielsen sine to veninder ved bordet.

Det bliver tydeligt for os, at der er en udfordring, når børnene kommer i skole uden at have nogen madpakke med, og det viser sig, at de heller ikke har fået morgenmad. Det går ikke, at børn skal gå i skole uden at have fået mad.

Rundstykker om fredagen

Så er det meget bedre at komme hen på skolen og få morgenmad.

- Jeg elsker at komme herhen og spise. Så får man også lige hygget sig lidt, inden skolen begynder. De to voksne, der passer caféen, er rigtig søde, og de tager sig ligesom også lidt af os, funderer Mercedes Nielsen.

Morgenmadscaféen startede efter sommerferien i år. Inspireret af at man har et lignende tilbud på Præstegårdsskolen, kastede også Kvaglundskolens ledelse sig ud i konceptet. Det koster ikke skolen noget, for maden kommer fra Fødevarebanken, som kører rundt med overskydende mad fra mejerierne og supermarkederne.

- Det kan være en palle, som er væltet i Bilka. Eller det kan være et overskud af mejeriprodukter, for dem bliver der altid overproduceret af hos Arla. Det er gennem projektet Medvind i Østerbyen og Lauritzen Fonden, vi er blevet koblet sammen med Fødevarebankens overskudsvarer, og det er bare virkelig godt. Vi skal ikke have børn, der går rundt og er sultne, siger pædagogisk leder Daniel Hald.

Tidligere havde skolen også et sted, hvor børnene altid kunne få noget havregryn med mælk. Men det er bedre med et rigtigt morgenbord.

- Det er ønsket om, at børnene ikke skal være sultne, for det påvirker både deres trivsel og indlæring meget. Men morgenmadscaféen handler også om det hyggelige samvær, hvor man sidder og snakker sammen over maden og har en rar stund sammen, siger Daniel Hald.

Først henvendte tilbuddet sig til børn fra 0. til 3. klasse, men ret hurtigt blev det besluttet at tage mellemtrinnet - fra 4. til 6. klasse - med også.

Isabell Thomassen anbefaler, at andre børn benytter sig af det gratis tilbud:

- Man får den bedste start herinde, og som fredagen får vi faktisk rundstykker, afslører hun.