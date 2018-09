Skolelukning kan betyde to timers ekstra buskørsel for Vejrups børn

Forud for Esbjerg Kommunes afsluttende budgetforhandlinger har skolebestyrelsen på Fortunaskolen sendt brev til samtlige byrådsmedlemmer i Esbjerg Kommune med kraftig opfordring til ikke at lukke Vejrup Skole. Blandt andet fordi børnene har en høj trivsel og scorer meget højt på læsning.

Vejrup: Det var med stor overraskelse, at Fortunaskolens bestyrelse så forslaget fra kommunens direktion om at lukke Vejrup Skole som en del af de budgetforhandlinger, der netop nu foregår på Rådhuset i Esbjerg.

Derfor sendte skolebestyrelsen sent søndag aften et brev til samtlige medlemmer med en kraftig opfordring til, at direktionens besparelsesforslag ikke gennemføres.

- Vi mener, at det vil være en stor fejl. Det vil være et stort tab for både Vejrup som by og hele Fortunaskolen, og så ligger der også det i det, at Vejrup Skole er en rigtig god skole, siger formand for Fortunaskolens bestyrelse, Jens Josephsen. Han forklarer, hvordan Vejrup Skole er en af fem skoler under Fortunaskolen, hvor alle med deres forskelligheder bidrager til en god skole, hvor helheden kan lære af de enkelte afdelinger.

- Vejrup skole er kendetegnet ved at være en veldrevet og velfungerende afdeling, hvor børnene har en meget høj trivsel, og hvor de lærer meget. Eksempelvis scorer skolen meget højt på læsning. Også efter den svære overgang fra indskoling til mellemtrin, siger Jens Josephsen uden dog at kunne komme ind på de nøjagtige tal.

Brevet beskriver også over for byrådsmedlemmerne, hvordan skolen lægger stor vægt på samspillet med både borgere og erhvervslivet.

- Vi inviterer hele byen til åben morgensang på skolen, hvor elever og gæster hører et lille foredrag af en lokal person fra eksempelvis erhvervslivet. Her er åben skole en naturlig del af dagligdagen, og det er med til at sikre det store ejerskab i lokalsamfundet for skolen, siger Jens Josephsen.