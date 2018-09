Skoleledere på stifinder-kurser til 128.000 kroner per snude

Diana Mose Olsen, den politiske formand for skoleforvaltningen, er ikke just begejstret for brugen af midler til stifinder-kurserne. Arkivfoto: Chresten Bergh.

Indtil videre har fem ledere af kommunale skoler været på det såkaldte Stifinder-kursus, hvor prisen for tre moduler er 128.000 kroner plus moms. Politisk udvalgsformand undrer sig.

Esbjerg Kommunes Børn & Kultur har i fem tilfælde betalt 128.000 kroner plus moms for skolemedarbejderes deltagelse i såkaldte stifinderkurser. På Facebook kan man se billeder fra kurset, hvor deltagerne sidder i en gigantisk tipi-telt, arbejder med rafter eller vader igennem vandet i en sø. Kurset består af tre moduler og er ifølge virksomheden bag et uddannelsesforløb for ledere. Ifølge Esbjerg Kommunes skolechef, Bo Meldgaard, er der fem skoleledere, der har fået kurset betalt gennem dels Børn & Kulturs fælles pulje til lederudvikling, dels den centrale pulje til lederuddannelse i skoleadministrationen, nemlig skolelederne Ole Lerke, Bohr, Morten Mærsk Schmidt, Cosmos, Steffen Lawaetz, Urban, Torben Mørup, Darum Skole og Anders Winther, Esbjerg Ungdomsskole. I alt er der købt stifinderkurser for 640.000 kroner plus moms. - Vi har fået en ny ledelsesstruktur på skoleområdet, og den har resulteret i et behov for efteruddannelse. To tredjedele af de ledere, vi har fået ind på vores skoler, kommer direkte fra katederet og har nu ansvar for 200-250 medarbejdere uden at have ledelseserfaring. De mangler nogle værktøjer, siger skolechef Bo Meldgaard.

Beskrivelse Stifinderprogrammet skriver blandt andet følgende om kurset: "Fokus er på ledership og i særdeleshed på det personlige lederskab. Stifinderprogrammet er forbundet med nye erkendelser, nye måder at håndtere kendte problemstillinger på, nye indgangsvinkler til arbejdsopgaver og evnen til at praktisere personligt lederskab. Stifinderprogrammet henvender sig til ledere og specialister, der er nået til et punkt i deres karriere, hvor de vil udforske, revidere og forfine deres ledelsesstil og performance".

Måske flere afsted Han mener derfor heller ikke, at man på skoleområdet har brugt urimeligt mange penge på stifinder-kurser. - Når man tænker på, hvad vi ellers giver for efteruddannelsesforløb, så syntes jeg ikke, at det er så galt. En masteruddannelse koster eksempelvis 250.000 kroner, siger skolechefen. En master er jo en kompetencegivende uddannelse, mens stifinderforløbet er et kursus. Har de to samme værdi? - Det er en afvejning. Det handler om, hvad den enkelte leder har brug for. Nogle har brug for meget efteruddannelse, andre har brug for mindre. De medarbejdere, der har været afsted på stifinderkurser, er kommet hjem med nye værktøjer og inspiration. Derfor er det også min vurdering, at det er til glæde for de organisationer, de står i spidsen for, siger Bo Meldgaard, der ikke vil afvise at sende flere medarbejdere afsted.