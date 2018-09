Skoleleder vil sende 11 medarbejdere på stifinderkursus

På Bohrskolen mener skoleleder Ole Lerke, der selv har været på stifinderkursus, at det er en nødvendig investering for en ambitiøs skole at sende resten af teamet på samme kursus.

Esbjerg Kommune: Skal man tro Ole Lerke, skoleleder på Bohrskolen, er de 128.000 kroner for Stifinderkurset mere end godt givet ud. Faktisk så godt, at han med skolebestyrelsens velsignelse agter at sende de 11 andre i Bohrskolens leder-team på samme kursus i løbet af de næste par år. Mens Ole Lerkes og de fire andre skolelederes stifinderkursus dels er finansieret af Børn & Kulturs fælles pulje til leder-udvikling, dels af den centrale pulje til lederuddannelse i skoleadministrationen/forvaltningen, skal udgiften til de 11 i lederteamet findes på skolens eget budget. - Vi har brug for noget, som kan løfte os sammen, og det er en nødvendig investering - ja, faktisk den bedste investering, jeg kan gøre rent ledelsesmæssigt for Bohrskolen. Jeg holder mig absolut inden for rammen af det ansvarlige, og det er en investering, der kommer tifold tilbage. Jeg synes ikke, der er noget underligt i, at vi investerer i god ledelse, for medarbejderne fortjener gode ledere, siger Ole Lerke, der er en af de skoleledere, der selv har taget alle tre moduler på det, han kalder Stifinderuddannelsen, hvilket sammenlagt løber over trekvart år med fire-fem sammenhængende dage på hvert modul.

Tre moduler

På modul 1 lærer du om forskellige psykologiske mekanismer, der træder i kraft, når mennesker møder forandringsprocesser - især forandring de ikke selv har bedt om. Du bliver i stand til at bruge den proaktive metode som strategisk værktøj til forandring og udvikling - professionelt såvel som personligt

På modul 2 får du indsigt i kunsten at opbygge et high performance team - ikke i teorien, men i praksis. Hensigten er, at de erfaringer, du gør dig her, kan overføres direkte til din dagligdag som leder. Du vil få øjnene op for ressourcer, som du ikke vidste, du havde. Du vil opleve og få adgang til potentialet i både dig selv og hos de andre deltagere. Her får du rig mulighed for at bruge de metoder og teorier, du har lært på modul 1.

På modul 3 bearbejder og integrerer du oplevelserne fra modul 2. Du vil opleve og lærer om de indre processer, der foregår, når mennesker udvikler sig. Modul 3 er en indre rejse, som handler om dig og dine muligheder i fremtiden. "Authentic Leadership" er et modul, hvor du får en intens oplevelse på det mentale, følelsesmæssige og åndelige plan. Her er et udpluk af, hvad stifinder.net selv skriver om udbyttet af kursets tre moduler:

Hvad er det, stifinderkurset skal gøre for jer? Det koster jo 1,4 millioner kroner af skolens budget at sende 11 afsted? - Vi har et meget ungt team med mange nye ansigter, og det er sindssygt vigtigt, at vi har et fælles udgangspunkt, en fælles referenceramme, så tingene kommer til at spille sammen. Uddannelsen lærer jo en at komme i mål med de projekter, man sætter i søen, og arbejde sammen mod samme mål, så man sikrer, de lykkes. Uddannelsen understøtter det personlige lederskab, som er et must i et superkomplekst job som leder i folkeskolen. Desuden bliver det ikke 1,4 millioner kroner - vi har fået en klækkelig rabat, fordi vi sender mange afsted samt aftalt en betalingsmodel, så det ikke belaster vores økonomi så meget, at det går ud over andet, siger Ole Lerke.