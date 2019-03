Skoleleder Anita Kallesøe vil ikke kommentere sager vedrørende elever og ansatte på Egebæk/Hviding Skole, ligesom hun heller ikke vil kommentere sager på de tre andre skoler, som hører under Vadehavsskolen. Hun understreger, at konflikthåndtering er en daglig disciplin på skolerne, hvor målet altid er at lære af de sager, der opstår.