Skoleleder: S-forslag vil koste os 415.000 kroner

Udviklingsminister Ulla Tørnæs, (V), var tirsdag formiddag på besøg på Friskolen i Bramming. Det var hun for at få et tæt indtryk af skolens dagligdag, men også som led i en valgkamp, hvor de frie skolers økonomiske vilkår er blevet et hedt emne.

BRAMMING: Et socialdemokratisk forslag om at nedsætte de frie skolers tilskud fra staten - kaldet koblingsprocenten - fra nu 76 til 71 procent vil koste Friskolen i Bramming et årligt tilskud på 415.000 kroner. Det vil betyde, at skolen skal sætte forældrebetalingen op, og det vil igen betyde, at de forældre på skolen, som er dårligst stillet vil være nødt til at vælge skolen fra. Og dermed et fald i elevtallet, og en endnu mere anstrengt økonomi end skolen har i forvejen.

Det sagde skoleleder på Friskolen i Bramming, Lars Juul Mikkelsen, da han og skolens øvrige personale og 138 elever tirsdag formiddag havde besøg af udviklingsminister Ulla Tørnæs, (V). Ministeren var taget på besøg på skolen i Bramming for ved selvsyn at få et indtryk af skolens dagligdag, men også for at forsikre om, at ministerens parti, Venstre, under ingen omstændigheder vil være med til at forringe de frie skolers økonomiske vilkår.

Ministeren overværede den kristne friskoles morgensamling, var inde i flere klasser og fik også flere spørgsmål fra skolens ældste elever - og fik indtryk af en yderst velfungerende skole, som mange elever i følge skoleleder Lars Juul har valgt til, fordi de ikke trivedes i Folkeskolen. JydskeVestkysten spurgte skolelederen om grunden til, at man ikke havde inviteret en socialdemokratisk folketingskandidat til sammen med ministeren at tage debatten om de frie skolers økonomiske vilkår.