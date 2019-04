Skolekoncert: Fredags-rock på Bakkevejen i Bramming

De har musik som valgfag, og de har to musiktimer om fredagen, men bruger ellers også mange frikvarterer på at spille sammen.

- Musikken giver os et fællesskab, og vi er med til at gøre folk glade. Det er sådan vi har det, når vi står på scenen, siger hun.

Trine Hermansen ved godt, hvad musikken betyder for hende og vennerne fra de to store folkeskoler i Bramming, som er med i orkestret.

- Det er en sang om kærlighed, fortæller Trine, som udover at synge også spiller klaver i orkestret, som fredag ved middagstid gav koncert nummer to af i alt fire koncerter ved arrangementet "School of Rock", som Bakkevejens Skole har holdt hvert år siden 2010.

BRAMMING: Trine Hermansen fra 9.b. på Nordre Skole er netop kommet ned fra scenen i aulaen på Bakkevejens Skole i Bramming efter, at hun sammen med medlemmerne af skoleorkestret The Squad har sunget sangen "Home with Me", som hun selv har skrevet.

Skoleeleverne fra Nordre Skole og Bakkevejens Skole, som er med i orkestret The Squad viste, at de er ganske ferme på deres instrumenter. Foto: Ole Maass.

Vennerne er med

Kevin Knudsen fra 8.a. på Nordre Skole spiller bas i The Squad.

- Mine venner er med i orkestret, så musikken betyder meget for mig. Både fordi jeg er vild med at spille og fordi vi har et godt fællesskab her, siger han.

Adam Beverly er musiklærer på Bakkevejens Skole, musiker i fritiden, og manden bag skolekoncerterne i Bramming.

- Det gode ved det her arrangement er fællesskabet mellem eleverne på tværs af skolerne. Der er jo også elever fra Gørding og fra Vadehavsskolen i Ribe med, og alle eleverne har en rolle at spille - også de elever, som sidder bag mixerpulten og styrer lyset. Vi har jo lavet det med et semiprofessionelt set up, så det er en rigtig koncert vi laver, konstaterer han.

Fredag aften skal eleverne optræde for forældre og søskende.