Skolegade i Bramming bliver grønnere og tryggere

Bramming: I starten af september starter renoveringen af Skolegade i Bramming. Projektet er en direkte udløber af byfornyelsen i Bramming, og derfor har arbejdsgruppen for Nørregade og Skolegade været involveret i planlægningen.

Arbejdsgruppen har blandt andet haft fokus på at gøre Skolegade til en indbydende by- og boliggade, som både er attraktiv for gadens beboere og for de mange handlende i Nørregade, der benytter Skolegades parkeringspladser. Målet er at gøre gaden både grønnere og tryggere.

- Jeg vil gerne takke arbejdsgruppen for de gode input, som gør, at vi kan sætte gang i det første vejprojekt i arbejdet med byfornyelsen i Bramming. I det hele taget er der god opbakning til arbejdet i de forskellige grupper, og med stærke medspillere skabes der holdbare projekter til glæde for alle i byen, siger formand for Plan & Miljøudvalget, Karen Sandrini, i en pressemeddelelse.