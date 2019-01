RIBE: Mandag blev på alle måder en ganske særlig skoledag på Ribe Katedralskole. Der var kransekage og alkoholfri champagne til lærere og elever. Lærerne diskede på scenen op med et fælles rap-nummer, og så var der lige 200 nye elever, som skulle finde rundt og finde sig til rette på en skole, som set udefra - fra skolegården - stadig ligner én stor byggeplads.

Mandag var dagen, hvor de 200 hhx-, eux- og eud-elever, som hidtil har gået på Skyttevej havde første skoledag i Ribe Katedralskoles gamle skolebygninger i Puggaardsgade. Fusionen mellem Katedralskolen og handelsgymnasiet trådte i kraft for længe siden, men mandag var det så alvor, da elevtallet i Puggaardsgade steg fra 560 til samlet 760 med tilgangen af eleverne fra handelsgymnasiet.

- Jeg har været med i et fusionsudvalg med elever fra begge skoler. Her har vi haft et godt samarbejde, så mentalt er vi forberedt. Jeg ærgrer mig bare over, at jeg kun skal gå her det sidste halve år, siger Laust Vejrup Sørensen, som er 3. hhx'er.

Line Bech Jønsson er ligeledes elev i 3. hhx og har derfor også kun et halvt år tilbage.

- Da jeg startede i handelsgymnasiet valgte jeg bevidst at gå der, fordi det var en mindre skole med større nærhed og chancen for at lære alle at kende. Nu er vi kommet ind på en stor skole, men i forvejen har vi holdt fester sammen, og vi kender hinanden på tværs af hhx og stx. Lige nu bliver den største udfordring at finde rundt på skolen, men jeg er sikker på, at vi nok skal få det bedste ud af det sidste halve år her, siger hun.