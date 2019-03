Skolechef: Vi reagerede straks på drabsvideo

Esbjerg: Der blev reageret prompte fra øverste instans, da det kom frem, at drabsvideoen fra Marokko florerede blandt de store elever på Rørkjær Skole.

- Vi var til skolelederforum tirsdag, hvor det kom frem, og vi satte straks vores beredskab i værk, så der blev informeret om det på samtlige skoler. Vi har ladet det være op til hver enkelt skoleleder at håndtere det, og jeg ved, at nogle har benyttet sig af de lokale SSP-medarbejdere for at informere eleverne og advare, mens andre selv har håndteret det, siger skolechef i Esbjerg Kommune Bo Meldgaard.

Han erkender, at det er svært at forebygge i sådanne tilfælde.

- Vi arbejder med digital dannelse og opførsel på nettet i skolerne. Men vi er nødt til at tage sagen, når den er her. Vi har et beredskab, og det sætter vi i gang i sådan en situation, siger Bol Meldgaard.

Skolechefen tog et tjek på alle folkeskoler i kommunen onsdag ved middagstid, og der var der ikke meldinger om, at den famøse video skulle være blevet set eller delt andre steder.