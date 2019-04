Skole lukkede og sendte elever hjem: Nu er Esbjergs eneste efterskole erklæret konkurs

Skifteretten i Esbjerg afsagde tirsdag konkursdekret over Esbjergs eneste efterskole - Bieringhus Efterskole. Skolen nåede at eksistere i 28 år.

- Der er blevet fremsendt nogle kreditorlister, men den liste er levende forstået på den måde, at der vil komme flere til, end der er på listen nu. Men i de store hovedtræk er det lønmodtagernes krav, der er langt den største kreditor. Derudover er der kreditforeningen og banken, som har pant i ejendommen, siger Esben Bjerregård, der oplyser, at Bieringhus Efterskoles bank er Frøs Sparekasse.

Den første tid kommer til at gå med at oplyse kreditorerne om, at skolen nu officielt er gået konkurs, ifølge Esben Bjerregård.

Esbjerg: Mandag den 8. april blev alle elever på Bieringhus Efterskole sendt hjem med beskeden om, at skolen lukkede og ville gå konkurs. Det er nu sket - to uger senere - efter Bieringhus Efterskole tirsdag formiddag blev erklæret konkurs ved skifteretten i Esbjerg.

Svigtende elevtal

Det var efterskolens bestyrelsesformand, Jørn Tranberg Nikolajsen, der var mødt op i skifteretten som repræsentant for Bieringhus Efterskole. Han har tidligere forklaret konkursen med et svigtende elevtal gennem årene samt et forstanderskifte i sommeren 2018, der var hårdt for skolen økonomisk.

Nu bliver det kuratorernes opgave at opgøre konkursboet, gennemgå regnskaber og skabe et overblik over efterskolens kreditorer. Derfor vil de også undersøge, hvad der er grunden til, at Bieringhus Efterskole er gået konkurs.

- Vi skal undersøge, hvad der skete op til konkursen, og hvorfor gik det, som det gjorde. Vi skal kigge i både regnskabsmateriale og bogholderi. Derudover er ejendommen det største aktiv, og derfor skal vi undersøge, om den kan sælges og i så fald, om den kan give nogle penge til kreditorerne, siger Esben Bjerregård.

Efter skifteretten tirsdag var kurator Esben Bjerregård og ad hoc-kurator Corna Levin Munch ude på efterskolen for at se, hvilke aktiver skolen har, sikre at der ikke sker tyveri og andet, der har værdi for kreditorerne.

- Hele situationen er splinterny, og derfor skal vi bruge tid på at komme ind i sagen, siger han.