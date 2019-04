Skole har succes med Nak & Æd som valgfag

Det har været en stor succes, at Vittenbergskolen i Ribe i år for første gang har et decideret valgfag med navnet Nak & Æd. Her spises råger og eleverne hugger hovederne af høns, og eleverne fra 7. klasse, der netop nu har faget, er vilde med det.

- Spejlægget smagte fint, men scrambled egg var ikke så lækkert, siger Oscar, der sammen med Stella er ved at pille kødet af den høne, som i længere tid har rumlet i en grøntsagssuppe over et bål.

Ribe: I de forløbne år har skolelærer på Vittenbergskolen i Ribe, Jakob Warming, kørt enkelte temadage med udeliv, fiskeri og mad over bål for friluftsglade skoleelever, men i dette skoleår har han udvidet konceptet og oprettet et valgfag, der har kørt siden jul under titlen "Nak & Æd"

Ingen kræsenhed

Nak & Æd-forløbet varer fra jul til juni, og her lærer eleverne om det at leve i og af naturen. De lærer at lave et bål og at lave mad over bål, hvor de er startet med at lave pandekager og arme riddere, og herfra arbejder sig videre. De bygger selv de borde, de arbejder ved, og de har været ude at fiske og dyrke friluftslivet på forskellige destinationer omkring Ribe. Nogle af eleverne tager glæden med hjem, og fortæller, at de også er blevet inspireret til at lave mad over bål hjemme hos familien.

Denne dag byder ud over æggene fra den døde hønes mave også på hønsekødssuppe og hønsefrikassé - alt sammen lavet over to bål i den strålende sol, og det glæder Jakob Warming, der selv er fisker og friluftselsker, at eleverne kan lide valgfaget, hvor børnene selv hakkede hønsehovederne af.

- Det er en udvidelse af konceptet fra de tidligere temadage, og eleverne synes det er fedt at komme ud i naturen og få oplevelsen af at lave sin egen mad, siger Jakob Warming, der også har opbakning til projektet fra skoleledelsen, idet det er en af skolens pædagogiske ledere, der har doneret høns til valgfaget.

- Og selv om det er primitivt, så bliver alt spist. Der er ingen kræsenhed, og de har både spist blandt andet ørred og svinehjerter, siger Jakob Warming og forklarer, at der på menuen i den kommende periode blandt andet vil være både fasan og råge.