Skole bygger ud og om for 13,5 millioner kroner

Trængslen har været længe undervejs, og skolen har i flere år plæderet for mere plads. Derfor var det også tilfredshed at spore blandt skolens ledelse, da byrådet i forbindelse med efterårets budgetforhandlinger blev enige om at øremærke 13,5 millioner kroner til en udvidelse.

Flere udstykninger på vej

Hans begejstring deles af udvalgsformand Søren Heide-Lambertsen (S), der sammen med resten af Teknik & Byggeudvalget fredag blev enige om at nikke til den millionstore anlægsbevilling, og sende den videre mod byrådet til endelig godkendelse.

- Jeg syntes, at det er glædeligt, at vi som byråd kan blive enige om at afsætte pengene til det her projekt, for med al den udvikling, der er i Sønderris lige nu, giver det også mening, at skolen har brug for mere plads, siger Søren Heide-Lambertsen (S), og henviser til kommunens planer om at udstykke 148 parcelhusgrunde frem mod 2027 og byggemodne yderligere 36 parcelhusgrunde vest for Sønderrisvej inden juni 2018.