Indsamling bredes ud

De sidste to år har Skleroseforeningen forsøgt sig med en indsamlingsdag i Region Sjælland og Region Midtjylland, hvor de sammen med Gigtforeningen har samlet ind. I år er Gigtforeningen dog for første gang ikke med, så alle penge går til forskning i sklerose.



Region Syddanmark er med for første gang sammen med de to andre regioner, så alle de syddanske lokalforeninger har haft travlt med at skaffe indsamlere. At hele 60 procent af ruterne i Esbjerg og på Fanø er dækket ind indtil nu er et flot resultat, for sidste år var dækningen i de andre regioner på kun 20 proccent af ruterne i gennemsnit.



Det er håbet, at der i hver indsamlingsbøsse kommer godt 1000 kroner i gennemsnit. Folk kan også betale via MobilePay eller sms. Endelig foregår der også et spinningevent i motionscentret i Guldager, hvor 20 ryttere vil cykle 30.000 kroner ind til Skleroseforeningen.