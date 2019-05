Skjulte streger: Kommune hjalp med at holde masteplaner hemmelige

Embedsmænd på Esbjerg Kommune var helt med på, at Energinets forslag til linjeføring af den kommende 400 kV-forbindelse ned gennem Sydvestjylland skulle skjules for borgerne. Det viser dele af korrespondancen mellem Energinet og Esbjerg Kommune.

Esbjerg Kommune: Ikke alene Energinet, men også Esbjerg Kommune har været opmærksom på at sikre, at Energinets foreløbige forslag til linjeføring af den omdiskuterede 400 kV-højspændingsforbindelse, der skal gå fra Idomlund ved Holstebro over Endrup og videre herfra til grænsen, forbliver skjult for offentligheden.

Som tidligere omtalt i JydskeVestkysten dukkede Energinets seniorprojektleder op til et orienterende møde med politikerne i Plan & Miljøudvalget den 7. maj for - som der blandt andet står i dagsordenen - at "fortælle om status for projektet og den videre proces. Energinets forslag til linjeføring og muligheder for kabellægning vil blive præsenteret. Linjeføringen ligger endnu ikke fast".

Men det var aldrig meningen, at den brede offentlighed skulle kende til de streger, der indtil nu er tegnet. Det skinner således tydeligt igennem i den korrespondance mellem kommunen og Energinet, der pågik forud for mødet, at også Esbjerg Kommune var opmærksom på at træde varsomt, så Energinets udkast til linjeføring ikke kom ud til borgerne.