Skjern-borgere strikker huer til nyfødte i Esbjerg

Et opslag på Facebook og stor opbakning fra kunderne har betydet, at Tinna Holtegaard, der ejer Garnnøglen, kan sende op mod 250 huer til fødegangen på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg i weekenden.

Esbjerg/Skjern: Tinna Holtegaard er vild med garn. Derfor åbnede hun for to år siden butikken Garnnøglen, som i marts 2017 flyttede til Jernbanegade i Skjern, og de seneste uger har butiksejeren sideløbende med driften af sin butik arbejdet med et projekt til nyfødte børn i Esbjerg.

For 14 dage siden faldt hun nemlig over et opslag på Facebook om, at fødegangen på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg manglede huer til nyfødte børn:

- Jeg skrev til hende, som havde lavet opslaget, at jeg gerne ville hjælpe. Jeg synes, at det var en god ting at gøre. Derfor slog jeg det også op på butikkens Facebook-side om, at jeg sponsorerede garn til dem, som skulle have lyst til at hjælpe, siger hun.