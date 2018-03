Skjern Bank løbet vil have alle med

Bramming: Søndag den 8. april afvikles Skjern Bank løbet endnu en gang med start fra Nørregade.

Bramming IF Motion tilbyder fire ruter; halvmaraton, 10 km, 5 km og 3 km. I år er halvmaraton-ruten lavet om, således at det bliver en rundstrækning, man skal gennemføre to gange. Dette betyder, at ruten ikke længere er DAF opmålt, men til gengæld mere publikumsvenlig, lyder det fra løbsudvalget.

- Løbet er et motionsløb, hvor vores slogan er: Slow motion er bedre end no motion. Der er plads til både den hurtige, førstegangsløberen, dem med barnevogn, stavgængere og dem, som vil have en hyggelig dag med hele familien, udtaler løbsleder Ole Nielsen.

Ruten på 3 km er primært for familier og børn, og ruten er derfor særligt sikret, således der står hjælpere på alle gadehjørner. Alle forhåndstilmeldte børn under 16 år modtager desuden en medalje, når de kommer i mål.

- Vi vil meget gerne have flere børn med til løbet, således vi kan sikre en ny generation løbere og derved fortsætte væksten i Bramming IF Motion, siger Ole Nielsen.