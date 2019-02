Skiltene forsvinder fra byens parker: Mystisk gerningsmand får frit lejde

Værdien er ikke overvældende, formålet er tvivlsomt og mystikken er stor. I seks år har en ukendt gerningsmand fornøjet sig med at skrue de kommunale parkskilte ned og tage dem med hjem. I denne uge dukkede en del af de manglende skilte pludseligt op igen - afleveret anonymt i en postkasse ved Vej & Park.

Esbjerg: Om det er en parkconnaisseur, der betragter skiltene som et samlerobjekt, en langfingret teenager, der gør det for morskabens skyld, eller en parkgæst, der er overbevist om, at skiltene er penge værd - det ved man ikke. Men i årevis er de små grønne emaljeskilte med parknavne, der står ved indgangene til de grønne kommunale områder, på mystisk vis forsvundet.

Tyverierne er sket løbende, siden Esbjerg Kommune for seks år siden begyndte at sætte skiltene op. Det eneste, gerningsmanden efterlader, er de fire huller på træpælen, hvor skiltet var skruet fast.

- Lige så længe, som vi har sat skiltene op, er der nogen, der har pillet dem ned igen. Jeg har ikke tal på, hvor mange skilte, der helt præcist er forsvundet, men det er mange. Vi aner ikke hvem, hvad eller hvorfor, siger landskabsarkitekt hos Esbjerg Kommune Sara Termansen.

Mystikken blev om muligt endnu større, da 13 af de stjålne skilte pludseligt dukkede op igen i denne uge. De blev afleveret anonymt i en grøn pose i postkassen foran Esbjerg Kommunes Vej & Parkafdeling i Frodesgade. Hvorfor nogle af skiltene nu er blevet returneret, er lige så stort et mysterium, som hvorfor de i første omgang blev taget.

- Måske har gerningsmanden fået dårlig samvittighed, eller måske er det en forælder, der har fundet en byttet inde på teenageværelset, og beordret gerningsmanden til at returnere dem. Sidstnævnte er min personlige favoritteori, siger Sara Termansen.