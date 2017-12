Skilteforvirring: Bilister får bøder, selv om de betaler for parkering

Det kan hurtigt blive dyrt ikke at kende forskellen på en P-billet og en P-tilladelse. Det har flere bilister måtte sande, efter de har fået en hilsen fra parkeringsvagten i forruden. Også selv om de er i god tro og har betalt for parkeringen.

På væggen foran båsen fremgår det af et skilt, at parkering kun er tilladt med et gyldigt P-bevis alle dage fra 00.00-24.00. På linjen nedenfor står der desuden, at en P-billet ikke er gyldig i denne bås.

Men hvad Thomas Nielsen ikke vidste var, at der er forskel på en P-billet og et P-bevis, og at lige netop den bås, han havde valgt, var en af de i alt tre på pladsen, hvor P-billetten ikke er gyldig.

Esbjerg: Der var med vantro, at Thomas Nielsen en eftermiddag i slutningen af november kunne konstatere, at en parkeringsvagt havde efterladt ham en hilsen i forruden i form af en parkeringsafgift på 750 kroner. Inden han havde forladt bilen på parkeringspladsen ud for Jyllandsgade 21, havde han købt sig en P-billet i automaten og efterladt den synlig i forruden.

Ulovlig parkering trods betaling

Så langt nåede Thomas Nielsen dog ikke at læse.

- Da jeg parkerer bilen, læser jeg på skiltet, at parkering kun et tilladt med et gyldigt p-bevis. Jeg holder lige ved siden at billetautomaten, så jeg lægger to og to sammen og går over og køber en P-billet. Den efterlader jeg i forruden, og så forlader jeg bilen uden at tænke mere over det, forklarer Thomas Nielsen.

Først da han kommer tilbage til bilen og ser den gule lap papir i forruden, læser han skiltet fra ende til anden. Han ringer straks til Parkzone, det P-selskab, der er ansat til at administrere parkeringspladsen på Jyllandsgade, men der er ikke noget at gøre.

Torben Holritz Juhl, administrerende direktør hos Parkzone, ønsker ikke at udtale sig til avisen, men i en mail oplyser han, at Parkzone fastholder, at der på parkeringspladsen er korrekt og tilstrækkelig skiltning, og at skiltene er opsat i overensstemmelse med retspraksis.