Skilte, affaldsspande og bænke i Ribe opgraderes for én million kroner

Esbjerg Kommune: Politikerne i Teknik & Byggeudvalget har for godt 14 dage siden godkendt den nye designmanual for Ribe Bymidte, og mandag aften var det Esbjerg Byråds tur.

Samtidig besluttede byrådet at frigive en halv million kroner i både indeværende år og næste år til opgradering af forskelligt byrumsinventar i middelalderbyen.

- Den nuværende designmanual er 22 år gammel, og den har haft behov for en opdatering, lød det fra formanden for Teknik & Byggeudvalget, Søren Heide Lambertsen (S), inden han gik over til at give byrådsmedlemmerne en status på, hvad der trænger til en kærlig hånd:

- Der er et aktuelt behov for at skifte den nuværende type affaldskurv i Ribe ud, da den driftsmæssigt er meget dyr. Den kan ikke rumme særlig meget affald og må tømmes flere gange dagligt i højsæsonen. Og så er det let for fugle og katte at sprede affaldet ud over gaderne. Derudover er der også et ønske om at bænkene i Ribe bliver renoveret og tilbageført til oprindelig stil, ligesom cirka 110 skilte er monteret på almindelige, galvaniserede galger. Designmanualen foreslår malede "støbejernslignende" galger til byens trafikskilte for også at føre disse tilbage til oprindelig stil. Men der er desværre ikke penge til alt, erkendte Heide Lambertsen (S).

Udskiftning af skraldespande og renovering af bænke beløber sig til cirka 790.000 kroner, mens udskiftning af alle 110 skilte i byen ville koste cirka 900.000 kroner.

- Derfor har vi valgt at prioritere udskiftning af skiltegalger på Domkirkepladsen, Over-, Mellem- og Nederdammen for i alt 180.000 kroner. Sammen med de 790.000 kroner for skraldespande og bænke løber det op i 970.000 kroner i alt, summerede udvalgsformanden op, inden byrådet nikkede til sagen.