Skibsvrag volder fortsat problemer ved Fanø

Ifølge strandfoged og indehaver af Ren Strand Fanø er der udsivning af diesel og motorolie fra vraget. Han advarer nysgerrige mod at nærme sig vraget og håber, at det fjernes i den kommende uge.

Fanø: Den forliste Hvide Sande-kutter, RI 524 James Robert, der for nu et par uger siden drev i land ved Fanø, volder fortsat problemer.

Ifølge strandfoged i Sønderho og indehaver af Ren Strand Fanø, Peter Brinch Michélsen, har en række myndigheder konstateret, at der siver både diesel og motorolie fra vraget. Sønderho Redningsstation, Kystredningstjenesten, blev af Maritim Assistance Service (MAS) under Forsvaret bedt om at undersøge mængden af lækkende olie fra James Robert i samarbejde med Fanøs landbetjent. Her kunne myndighederne i fællesskab konstatere udsivningen, og samtidig opstod der en formodning om lækage på hydraulikinstallationerne, oplyser strandfogeden.

TVSyd oplyste i øvrigt i weekenden, at dykkere fra Esbjerg lørdag morgen forsøgte at lægge en flydespærring omkring den forliste kutter, der ligger grundstødt tæt ved Rindby Strand. Projektet måtte imidlertid opgives, fordi både de høje bølger og tidevandet betød, at en flydespærrer ikke vil kunne stoppe olien i at flyde ud i havet.

Ifølge Peter Brinch Michélsen forventer han i løbet af i dag at få endelig besked om, hvorvidt forsikringsselskabet vil trække vraget på land en af de første dage i den kommende uge, så øen kan komme af med den uvelkomne gæst, og han advarer på det kraftigste nysgerrige mod at gå ud til vraget.

- Umiddelbart ser det fredeligt ud, men vraget har skabt en dyb rende hele vejen rundt om skroget. Det er en brat og stejl rende, og den kan være farlig, så man skal lade være med at forsøge at komme derud, siger han.