Skibsvrag ved Fanø skal fjernes - ellers koster det

Fanø/Hvide Sande: Hvis ikke vraget af Hvide Sande-kutteren RI 542 "James Robert" er fjernet inden 18. juli, så kan Skibsforsikringen Frederikshavn godt hoste op med 300.000 kroner.

Så klart er kravet fra Fanø Kommune, der nu har mistet tålmodigheden med skibsvraget, der har ligget ud for en populær badestrand på øen siden januar i år. Det skriver Tv Syd.

Tv-stationen har fået aktindsigt i et påbud fra Fanø Kommune til forsikringsselskabet og kurator for den konkursramte virksomhed bag "James Robert", Njord Krabber, der havde hjemme i Hvide Sande.

Hvis ikke vraget er fjernet inden den givne dato, vil Fanø Kommune selv sørge for at få det forliste skib fjernet og så sende regningen på 300.000 til Skibforsikringen Frederikshavn. Her er man dog ikke sikre på, at man har pligt til at fjerne skibet,

- Hvis vi skal fjerne det, så gør vi det. Vi er bare ikke sikre på grundlaget, siger Michael Holm, bestyrelsesformand ved Skibsforsikringen Frederikshavn, til Tv Syd.

RI 524 "James Robert" begyndte at tage vand ind 11. januar ud for Hvide Sande, hvorefter besætningen blev reddet fra kutteren, som dog ikke sank, men drev mod syd.

To dage senere blev to besætningsmedlemmer, heriblandt skipperen, sat om bord for at få skibet i havn i Esbjerg. Der opstod dog brand på "James Robert", og besætningen måtte for anden gang på én weekend reddes væk fra kutteren.

Det brændende skib drev i land ved Fanø, hvor det efterfølgende er tømt for forurenende diesel og olie. Siden har RI 524 ligget og blevet nedbrudt i brændingen og sendt vraggods ind på stranden til stor gene for de lokale.