Skib fyldt med fremtidshåb og eventyr: Hundredevis så de unges drømmeskib

Esbjerg: Han har sejlet hele sit liv. Først i optimistjolle og siden med sin onkel på inspektionsskibene ved Grønland. Nu er han om bord på Skoleskibet Danmark, og på fredag er han færdig som ubefaren skibsassistent, en uddannelse, han har taget på land på den maritime skole, Martec i Frederikshavn. Så han er glad for, at han fik tjansen med at sejle skoleskibet til værft i Esbjerg, hvor dimissionsfesten for de 21 elever også foregår.

18-årige Christian Jacobsen fra Vig på Vestsjælland er havnet det helt rigtige sted, synes han selv denne eftermiddag, hvor han snakkesalig og fuld af drømme og fremtidsplaner tager mod nysgerrige vestjyder sammen med den øvrige besætning ved åbent skib på Skoleskibet Danmark.

Mens gæster spørger, kigger og beundrer skibet, kan Christian glæde sig til endnu større eventyr. Han skal aftjene sin værnepligt på kongeskibet Dannebrog, og det passer perfekt, for det er især maskinen om bord, der interesserer ham, og Dannebrog er et dampskib ombygget til motorskib.