Skeptiske Gredstedbro-forældre vil ikke af med 7.-9. klasse

I sit indlæg slog skolelederen fast, at de eksisterende skoler i overbygningen er "tynde i toppen". Antallet af elever er for nedadgående - blandt andet fordi mange søger på efterskole i både 8. og 9. klasse.

GREDSTEDBRO: Skoleleder på Vadehavsskolen, Anita Kallesøe Jørgensen startede aftenen med en konstatering af, at det er skønt med engagerede forældre. Det var da hun påbegyndte sit opklæg om det skoleudviklingsprojekt hun sammen med skolebestyrelsen står bag. Et projekt, som har til formål at samle overbygningen - 7.-9. klasserne - fra Gredstedbro Skole, Ansgarskolen og Vittenbergskolen på en fælles overbygningsskole med op imod 500 elever. Elever, som skal gå i lokalerne i Seminariehuset, som hidtil har rummet Riberhus Privatskole.

Fem byrådspolitikere var med til torsdagens borgermøde. De fem er Kurt Bjerrum, (V), Peder Tørnqvist, (Kons.), Anne Marie Geisler Andersen (R), Diana Mose Olsen, (SF) samt Ulla Koman-Mejer. De fik fra starten at vide, at de ikke havde længere taletid end Gredstedbro-borgerne, og politikerne understregede da også, at de mest var med for at lytte - og hovedparten også, at de endnu ikke har taget stilling til indholdet i forslaget. Anne Marie Geisler Andersen sagde dog, at det for hende er afgørende, hvad eleverne mener om en samlet overbygningsskole, og hun understregede også, at det er afgørende, at der i en sådan proces tages særligt hensyn til de elever, som ikke er så stærke.

Skoleleder Anita Kallesøe Jørgensen kom på hårdt arbejde, da hun torsdag aften skulle overbevise forældrene i Gredstedbro om, at det er en god idé at lægge overbygningen sammen på Gredstedbro Skole, Ansgarskolen og Vittenbergskolen. Foto: Ole Maass.

Noget større

- Fremtidens udfordringer betyder, at vi ikke klarer os uden at være en del af noget større, sagde hun og slog fast, at en samlet overbygningsskole vil betyde et stærkere fagligt læringsmiljø for både lærere og elever og samtidig betyde, at eleverne vil få bedre muligheder for at komme sammen med andre elever, som de også svinger med rent socialt.

Samtidig argumenterede Anita Kallesøe Jørgensen for, at en samlet overbygningsskole også vil give bedre vilkår for en øget søgning til ungdomsuddannelserne i Ribe - handelsgymnasiet og katedralskolen.

De kritiske spørgsmål fra forældrene var som nævnt mange.

- Vi bor i udkanten af kommunen, helt ude ved kommunegrænsen til Vejen Kommune. Min datter vil få 55 minutters kørsel i bus til Ribe, hvis det her bliver til noget. Er det rimeligt, lød det fra en kvinde med navnet Gitte.

- Jeg vil være bekymret for, at der bliver vandreklasser, hvor eleverne ikke har en fast klasse på sådan en overbygningsskole. Er elever i 7. klasse klar til det, spurgte Ingrid Lauritzen.