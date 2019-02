Skeptisk over for rangliste: Lærerformand opfordrer forældre til at besøge skolerne

- Jeg anerkender, at det kan give en indikation, men man får bestemt ikke det fulde billede af, om en skole kan kaldes god eller dårlig. Der er mange andre faktorer, der spiller ind. I denne undersøgelse kigger man på en skoles evne til at løfte elevers faglige niveau ud fra en socioøkonomisk baggrund, og netop evnen til at løfte elevernes niveau er vigtig, det er der slet ingen tvivl om, siger Kenneth Nielsen.

Cepos - Center For Politiske Studier - har udarbejdet en analyse over 1.419 danske grundskoler.Analysen viser, hvor god de enkelte skoler er til at løfte elevernes faglige niveau. Der er blevet kigget på elevernes karakter ved afgangseksamen i 2018, og det er blevet sat i forhold til elevernes baggrund, for eksempel om eleverne kommer fra ressourcestærke eller-svage hjem. Højest rangeret er Nordre Skole, Fortuna, der er nummer 43 på landsplan.

Tag på besøg

Han er dog forsigtig med at lægge for meget i tallene og analysen.

- Der er mange usikkerhedsmomenter, og mange ting, der ikke er taget højde for, blandt andet kan antallet af elever spille ind i sådan en statistik, og det er der ikke taget højde for. Jeg bider for eksempel mærke i, at en skole som Danmarksgade Skole i Esbjerg i en årrække har klaret sig rigtig godt i denne sammenhæng, når man kigger på det materiale, man har at gøre med, selv om skolen ligger i midterfeltet. Der er børn, hvis forældre er skilt, nogle er knap så ressourcestærke, ikke alle har forældre med job, og der er mange etniciteter, siger Kenneth Nielsen.

Hans bedste råd til forældre, der skal vurdere en skole, er ikke at kigge på en rangliste.

- Tag på besøg på de enkelte skoler. Mærk stemningen og tonen på stedet, kig på de fysiske rammer og omgivelserne, hvilket værdigrundlag er der på stedet? Er der stort sygefravær blandt lærerne? Er der en sikker skolevej? Og mærk efter, hvilken fornemmelse, du får i maven. De faktorer er lige så vigtige som karaktergennemsnittet, siger Kenneth Nielsen.