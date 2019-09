Skeptisk SF om nedlæggelsen af kommunalt børnehus: Penge ned i lommen - og op igen

Mandag gav et flertal i byrådet - alle minus Enhedslisten - så Troldehulen lov til at udvide med 50 børn - 12 i alderen nul til to år og 38 børn i alderen tre til fem år. Dermed har Troldehulen plads og godkendelse til i alt 229 børn under sine vinger fordelt på matriklerne i Bryndum, Sædding og altså Vester Nebel, men ikke alle politikere var voldsomt tilfredse med, hvordan sagen hermed var endt.

Da byrådets otte partier, der sidste år stod bag et fælles budgetforlig, besluttede at afhænde det kommunale Vester Nebel Børnehus og derved spare godt 5,8 millioner kroner på anlæg og drift, købte Debbie Bisgaard også denne institution, og på mandagens byrådsmøde sad politikerne med en ansøgning fra den nye ejer om en udvidelse af Troldehulens kapacitet på den nye matrikel med 50 børn.

Esbjerg Kommune: Det er gået rigtig stærkt for indehaveren af den private vuggestue og børnehave, Debbie Bisgaard Jensen, der i 2010 etablerede Troldehulen i Bryndum og sidste år købte Børnehuset Sapin på Sædding Strandvej, der drives som en satellit under hovedinstitutionen.

Øv, en skidt beslutning

Formanden for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen, smed for en kort bemærkning udvalgsformands-kasketten og iførte sig formands-hatten for SFs byrådsgruppe. Og hvor hun før var nøgtern, var hun nu ikke begejstret:

- I forbindelse med sidste års budgetforlig sagde vi alle ja til at nedlægge satellitten i Vester Nebel - vi valgte at sælge bygningerne og sparede i den forbindelse samlet set over fire år i alt 5.877 millioner kroner på både anlæg og drift. I et budgetforlig må man give og tage, og denne beslutning blev truffet for at finde de fornødne besparelser, og fordi vi efter sigende kunne rumme børnene i en af de andre daginstitutioner. Så langt så godt. Men med beslutningen i dag er besparelsen så hentet? Både og, lød det fra gruppeformanden, der uddybede:

- Der er solgt en bygning fra, men da der fortsat drives daginstitution, nu som privat, har vi jo fortsat udgifter til driften. Hver gang, der oprettes private pladser, vil der desværre være en merudgift på de ekstra omkostninger, der er til tilskud til drift af private institutioner. Disse udgifter tages af den samlede drift og dermed udhuler det budgettet til de kommunale pladser. Øv en skidt beslutning og måske noget, vi lige skal have i baghovedet i de fremtidige forhandlinger. Det er jo lidt som at tisse i bukserne - det bliver lidt koldt på langt sigt, lød det.