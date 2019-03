Skechers ny hovedsponsor for Vestkystløbet

Der er indgået en ét-årig aftale med Sports Connection, som er den officielle distributør for det amerikanske skomærke Skechers i Danmark, Norge, Sverige og Finland.

Esbjerg: Vestkystløbet, som arrangeres af Esbjerg Atletik og Motion og Esbjerg Firmaidræt, har fået en ny hovedsponsor, der passer som fod i hose. Der er nemlig indgået en ét-årig aftale med Sports Connection, som er den officielle distributør for det amerikanske skomærke Skechers i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Hverken formanden for Vestkystløbet, Jens Lykke, eller den 29-årige Nordic Marketing Manager hos Skechers, Hanne Sørensen, ønsker at oplyse størrelsen på det kontante beløb, men Hanne Sørensen siger, at hun sagtens kan forestille sig, at aftalen bliver af længere varighed. Skechers er et fremadstormende amerikansk skofirma med hovedkontor i Manhattan Beach i Californien. Skechers blev etableret i 1992 og dækker i dag over et bredt sortiment af alle slags sko til mænd, kvinder og børn i hele verden.I oktober flyttede det nordiske hovedkontor fra Bramming til Esbjerg i de lokaler, som CJC Papir tidligere har haft i bunden af Kvaglundvej.

Har flere sponsorater Skechers er blandt andet sponsor for Team Esbjerg, Ribe-Esbjerg HH, EfB og Esbjerg Energy, men har også en del individuelle kontrakter.Det gælder for eksempel triatleten Maja Stage Nielsen og maratonløberne Jesper Hahn Jensen og Torben Glass Nielsen.

45 medarbejdere i Esbjerg - Vi har i alt lejet 7.000 kvadratmeter, hvoraf lager og kontorer udgør de 5.000,fortæller den administrerende direktør, Peter Jørgensen. Lejemålet gælder i 10 år, og en flytning fra Bramming var nødvendig på grund af pladsmangel. Der er nu 45 medarbejdere ansat i Esbjerg, hvor Skechers har tredoblet arealet i forhold til Industrivej i Bramming. Cirka 15 af medarbejderne kommer fra Bramming. - Skechers har lige fået to nye butikker i Danmark, således at antallet kommer op på 20. De nyåbnede butikker ligger i Aalborg og Herning, mens Skechers her i området er repræsenteret med butikker i Broen Shopping i Esbjerg og i Kolding Storcenter, oplyser Hanne Sørensen. - Aftalen med Skechers betyder rigtig meget for Vestkystløbet, fordi Vattenfall ikke har ønsket at forlænge sponsoratet, fortæller Jens Lykke. Det betyder, at Vestkystløbet fortsat har tre hovedsponsorer. De er - udover det amerikanske skomærke - Sydbank og JydskeVestkysten, som har været sponsorer siden begyndelsen i 1975.

Løb for 45. gang Vestkystløbet afvikles i år for 45. gang søndag den 2. juni, hvor Skechers har en stand, hvor de præsenterer deres løbesko. - Vi vil også prøve på at stable et løbehold på benene, så vi bliver flot repræsenteret, siger Hanne Sørensen. Den administrerende direktør Peter Jørgensen har deltaget i Vestkystløbet omkring en halv snes gange, og mon ikke han stiller op igen. Han er nemlig bedst i det lange løb. - I Skechers vil vi gerne være folkelige, så Vestkystløbet er lige noget for os. Der er altid en god stemning under arrangementet, som foregår i et dejligt område, lyder det fra Peter Jørgensen. Vestkystløbet samlede det første år i 1975 blot 419 tilmeldte, mens der var 6.550 med sidste år. Rekorden er 13.529, og den blev sat i 2009. Flere gange har der været over 10.000 tilmeldte og lige så mange tilskuere.